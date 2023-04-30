ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضعف الدولار وزيادة الطلب على الأصول الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة الماضي في وقت أدى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وضعف الدولار إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن بيانات يومي الخميس والجمعة الأسبوع الماضي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي مع تباطؤ نمو الاستثمار التجاري.

وأضاف التقرير أن تراجع المخزونات واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة ساهم في الإضرار بسوق الإسكان كذلك ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الذي يعتبر مؤشرا رئيسيا لمراقبة اتجاهات التضخم من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنسبة 0.3 في المئة خلال مارس الماضي بما يتماشى مع التوقعات.

وأوضح أن مسح جامعة (ميشيغان) أظهر ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين في القراءة النهائية لشهر أبريل بنفس الوتيرة المسجلة في القراءة الأولية كما أن التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ينهي قريبا دورة رفع سعر الفائدة القوية قد دعمت أسعار الذهب أيضا.

وتوقع قيام البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة بشكل أكبر فمن المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو المقبل في وقت ترجح الأسواق المالية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع القادم.

وذكر أنه عند الإغلاق ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة طفيفة تعادل عشرة سنتات لتصل إلى 1999.1 دولار للأونصة لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المئة وشهرية بنسبة 0.6 في المئة.

ولفت التقرير إلى صعود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية بنسبة 0.1 في المئة عند 101.59 نقطة.

وعن السوق المحلي أشار إلى أن عيار 24 أغلق يوم الجمعة الماضي عند 19.755 دينار للجرام وعيار 22 عند 18.1 دينار للجرام أما الفضة فأغلقت عند 292 دينار للكيلوجرام.