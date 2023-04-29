“الإعلام” تؤكد استعدادها الكامل لانطلاق معرض الكتاب الإسلامي

أكدت وزارة الإعلام اليوم السبت استعدادها الكامل بجميع قطاعاتها المعنية لانطلاق معرض الكتاب الإسلامي الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي في دورته الجديدة الخامسة والأربعين والذي ينطلق غدا الاحد تحت شعار (القراءة حياة).

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحفي أن المعرض الذي تنظمه جمعية الاصلاح الاجتماعي يحظى بمتابعة حثيثة من قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بالوزارة.

وقالت مراد إن 49 دار نشر تشارك في المعرض من ضمنها 19 من الكويت و30 من خارجها بالاضافة الى مشاركة 12 جهة حكومية حيث سيتم عرض 7301 عنوان.

وأكدت أن وزارة الإعلام توفر كافة أنواع الدعم من خلال قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات الذي لا يدخر جهدا في توفير الإمكانات والظروف التي تضمن نجاح إقامة المعرض الذي سيستمر حتى السادس من شهر مايو المقبل في القاعة رقم 4 بأرض المعارض في منطقة مشرف وذلك يوميا وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وأشارت إلى ان الدعم للمعرض يأتي ضمن قناعة وزارة الإعلام في المساهمة بمثل هذه الفعاليات الثقافية بهدف ترسيخ مبادئ أساسية للاهتمام بالثقافة الإسلامية في وقت بات المعرض عنوانا للكتاب العربي الإسلامي وثمرة تعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام.