تسديدة من لاعب القادسية على مرمى العربي

دوري زين: العربي يتعادل سلبيا مع القادسية في ختام الجولة الـ24

29 أبريل، 2023
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تعادل فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم السبت مع نظيره (القادسية) بنتيجة (0/0) ليحل في المركز الثاني في الدوري المحلي الممتاز (دوري زين) برصيد 42 نقطة.

وعلى استاد (صباح السالم) لم يستطع أي من الفريقين التسجيل وحافظ كل منها على نظافة شباكهما لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد ختام الجولة يحتل نادي الكويت المركز الاول برصيد 43 نقطة يليه العربي 42 ثانيا وكاظمة ثالثا ب42 والقادسية خامسا ب35 والفحيحيل سادسا ب28 والسالمية سابعا ب27 نقطة.

المصدر
كونا
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29 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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