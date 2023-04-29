وزارة الصحة

الصحة: مخالفة 33 طبيباً وغلق 33 عيادة لجراحة التجميل في القطاع الصحي الأهلي وإحالتهم لجهاز المسؤولية الطبية لمخالفة ضوابط الإعلانات

29 أبريل، 2023
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في إطار تواصل الرقابة ومتابعة ضبط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي، رصدت وزارة الصحة 33 إعلانا مخالفا لأطباء جراحة التجميل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمثلت المخالفات بمخالفة قانون مزاولة المهنة رقم 70 لسنة 2020، والقرارات الوزارية المنظمة للإعلانات الطبية كقرار 87 لسنة 2023 في شأن احترام الآداب العامة، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمحافظة على خصوصية المريض.

إلى ذلك أعلنت الوزارة عن مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المخالفين إلى جهاز المسؤولية الطبية، وغلق العيادات مؤقتاً لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق.

المصدر
وزارة الصحة
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29 أبريل، 2023
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