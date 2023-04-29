هيئة الشباب الكويتية تعتمد برامجها ومشاريعها وأنشطتها للسنة المالية “2023-2024”

اعتمدت الهيئة العامة للشباب الكويتية برامجها ومشاريعها وأنشطتها التنموية للسنة المالية (2023 – 2024) والخطة التشغيلية لها تلبية لتطلعات الشباب ورغباتهم في المجالات ذات الاهتمام.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مشعل السبيعي في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه البرامج تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري بدعم الشباب وتمكينهم باعتبارهم قادة المستقبل وصناع التغيير.

وأوضح السبيعي أن البرامج المعتمدة تتميز بالتنوع والشمولية والتشاركية مع الشباب لتحقيق الريادة وإفساح المجال لهم للتميز والإبداع في مختلف المجالات الشبابية.

وأفاد بأن الهيئة ستعمل في خطتها على تفعيل دور مراكز الشباب لتقديم أنشطة متنوعة ومتعددة وتعزيز المساحات التفاعلية بالمراكز الثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والتكنولوجية والرياضية.

وأشار إلى تنوع البرامج الخاصة بدعم الشباب ومنها (وادي الشباب للعلوم والتكنولوجيا) و (العمل التطوعي) و (دوري الإبداع الشبابي) و (المبادر المحترف) لتعزيز ريادة الأعمال و (صناع العمل) لتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص و (مبادراتنا) الذي يتبنى الأفكار والمشاريع الشبابية.

ونوه إلى اهتمام الهيئة البالغ بالصناعات الإبداعية من أنشطة حرفية متنوعة وإطلاق حزمة من الأنشطة الخاصة بالإعلام والفنون والسينما والمسرح في أكاديمية الفنون والإعلام بمركز شباب الدعية.

وأكد حرص (الهيئة) على تسليط الضوء على الشباب الكويتي المتميز والمبدع من خلال الخطة فضلا عن تعزيز مشاركتهم في اللقاءات المحلية والخارجية والتي تخص العمل الشبابي.

وذكر السبيعي أن الهيئة تعمل على إطلاق حزمة متنوعة من الأنشطة في خلال فترة الصيف بمراكز الشباب تحت مظلة مشروع (هواياتي) والموجه للنشء والشباب من الجنسين.

وأعرب عن شكره وتقديره لمؤسسات الدولة ذات العلاقة المباشرة بالشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المهتم بهذا الجانب إذ “تعد إسهاماتهم ومشاركتهم المتميزة في برامج (الهيئة) أمرا مهما لنجاحها وتحقيق أهدافها”.