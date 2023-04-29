الأركان العامة للجيش الكويتي

رئاسة الأركان: التحاق 400 من المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوصات الطبية صباح يوم غد الأحد في دورة ضباط الصف

29 أبريل، 2023
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تنفيذاً لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بقبول جميع المتقدمين لدورتي ضباط الصف والأفراد بالجيش الكويتي فقد تقرر إلتحاق (400) من المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوصات الطبية المقررة في دورة ضباط الصف وذلك صباح يوم غد الأحد الموافق 30 ابريل 2023.

ويأتي قبول جميع المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوصات الطبية في هذه الدورات ترجمة وانسجاماً مع التوجيهات السامية للقيادة السياسية، والتي توصي دائماً بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي، ومنحهم الفرصة للعطاء والبذل والعمل وخدمة وطنهم من مختلف المواقع والتخصصات.

هذا وقد قامت رئاسة الأركان الـعـامـة لـلـجـيـش فـي شـهـر مـارس الماضي بقبول الدفعة الأولى من المتقدمين البالغ عدد منتسبيها (277) وسوف يتم قبول (350) متقدم في شهر مايو المقبل كما سيتم قبول وتدريب بقية المتقدمين تباعاً في مدارس وأجنحة التدريب بعموم وحدات الجيش.

المصدر
الجيش الكويتي
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29 أبريل، 2023
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