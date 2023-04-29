إردوغان يظهر شخصيا في اسطنبول بعد وعكته الصحية

أردوغان يظهر شخصيا في اسطنبول بعد وعكته الصحية

29 أبريل، 2023
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ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى بعد وعكته الصحية شخصيا السبت في اسطنبول، وفق صور بثتها محطات التلفزيون.

وتحدث أردوغان البالغ 69 عاما والذي أصيب بفيروس معوي وفقا لمحيطه، على مدى أربعة أيام عبر الفيديو ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو.

وبدأ أردوغان زيارة لمعرض تكنوفست للطيران في مطار أتاتورك السابق في إسطنبول، وهو معرض تقدمه تركيا على أنه “الأكبر في العالم” والذي يسمح للصناعة العسكرية التركية بعرض مسيّراتها وطائراتها.

وبحسب البرنامج الرسمي، يفترض أن يشارك إردوغان في وقت لاحق السبت في اجتماع انتخابي في إزمير في غرب تركيا.

ويتوقع أيضا أن يزور الأحد العاصمة أنقرة، قبل أسبوعين بالضبط من الجولة الأولى من التصويت، لاستئناف حملته الانتخابية بعد قطعها أربعة أيام هذا الأسبوع بسبب الوعكة الصحية.

المصدر
أ ف ب
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29 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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