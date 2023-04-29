صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ الشيخ أحمد بن محمد بتعيينه النائب الثاني لحاكم إمارة دبي

29 أبريل، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم إمارة دبي عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعيينه النائب الثاني لحاكم إمارة دبي متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات منصبه الرفيع والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية وراجيا سموه له موفور الصة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم إمارة دبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعيينه النائب الثاني لحاكم إمارة دبي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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29 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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