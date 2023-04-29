الموقوفين مع المضبوطات

الداخلية: ضبط 3 أشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية في السالمية

29 أبريل، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالاشخاص تمكنت من ضبط (3) أشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب العامة في منطقة السالمية مقابل مبالغ مالية، وعثر بحوزتهم على (10) غرام من مادة الشبو المخدرة وأدوات للتعاطي، وتم احالتهم والمضبوطات الى جهة الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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29 أبريل، 2023
0 76 أقل من دقيقة

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