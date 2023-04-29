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سوريا: إصابة 3 مدنيين في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على حمص

29 أبريل، 2023
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أعلنت السلطات السورية اليوم السبت إصابة ثلاثة مدنيين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول إنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى “إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية (محطة وقود) مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات”.

المصدر
وكالات
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29 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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