البرلمان العربي يستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية التي تتجاهل نكبة فلسطين

استنكر البرلمان العربي بشدة تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المتعلقة بنشأة الاحتلال الاسرائيلي والمهنئة لها وتجاهلها حقيقة الاحتلال وممارساته المخالفة لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم.

واشار البرلمان في بيان اليوم الجمعة الى ان تصريحات رئيس المفوضية الاوروبية لا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وندد بالتصريحات التي تجاهلت النكبة الفلسطينية وتجاهلت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحياء الذكرى ال 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو المقبل والذي هو بمثابة إقرار من الجمعية العامة بالمظلمة التاريخية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

واكد البرلمان العربي أن هذه التصريحات تخالف الأعراف والمواثيق والشرعية الدولية وتعطي للاحتلال الاسرائيلي حقا على حساب قضية الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة أمينة لموقفها الأخير الذي من شأنه تشجيع سلطة الاحتلال على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعا على الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتجسيد قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.