بوتين يستثني دولا “صديقة” من حظر روسي لبيع النفط

أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين وقع اليوم الجمعة مرسوما بإعفاء العقود القائمة مع ما يوصف بالدول والشركات “الصديقة” من الحظر الذي فرضه على مبيعات النفط الروسي ردا على فرض قيود على الأسعار.

ووقع بوتين في ديسمبر كانون الأول مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية بدءا من الأول من فبراير شباط إلى الدول التي تلتزم بسقف الأسعار.

وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اتفقت على فرض سقف للسعر عند 60 دولارا لبرميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي ردا على “العملية العسكرية الخاصة” لموسكو في أوكرانيا.

ووقع بوتين اليوم الجمعة على تعديلات على المرسوم الذي أصدره في ديسمبر كانون الأول ليستثني التعاقدات الحالية مع شركات ودول لا تعتبرها روسيا “غير صديقة”.

وتواصل روسيا إنتاج النفط وتصديره على الرغم من العقوبات بعدما حولت مسار صادراتها النفطية إلى الصين والهند لتحل محل الأسواق التقليدية في أوروبا.