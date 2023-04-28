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3 ميداليات جديدة ترفع حصيلة الكويت في “غرب آسيا لألعاب القوى” إلى 12 ميدالية منها ثلاث ذهبيات

28 أبريل، 2023
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أضاف منتخب الكويت لألعاب القوى اليوم الجمعة ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية) إلى حصيلة مشاركته في بطولة غرب آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر بإجمالي 12 ميدالية منها ثلاث ذهبيات.

وقال رئيس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي لألعاب القوى فلاح العجمي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللاعب عيسي زنكوي حقق اليوم الميدالية الفضية في منافسات (رمي القرص) نالت سلسبيل السيار الميدالية الفضية في (الرمح) وحققت دلال مرزوق الميدالية البرونزية في (الوثب العالي).

ويشارك في البطولة إلى جانب قطر المستضيفة السعودية والبحرين والإمارات والعراق ولبنان والأردن وعمان وفلسطين واليمن وسوريا وتقام المنافسات على ميدان ومضمار استاد سحيم بن حمد في نادي قطر.

المصدر
كونا
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28 أبريل، 2023
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