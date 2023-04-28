استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في بلدة (تقوع) جنوب شرق مدينة (بيت لحم).

وقالت الوزارة إن الشهيد مصطفى صباح (16 عاما) كان قد أصيب برصاص الاحتلال في الصدر ونقل إلى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.

وذكرت مصادر محلية أن الفتى صباح أصيب خلال مواجهات وقعت عند مدخل البلدة استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال في الضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي إلى 100 شهيد.