اليابان: 4.4% ارتفاعا بواردات النفط من دولة الكويت في مارس

أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة أن واردات النفط الخام من دولة الكويت نمت بنسبة 4.4 بالمئة في شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن واردات النفط من دولة الكويت بلغت 6.55 مليون برميل أي ما يعادل 211 ألف برميل يوميا في شهر مارس.

وقالت البيانات إن الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة مزودي اليابان بالنفط في مارس بعدما شكلت شحناتها 8.4 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الخام مقابل 7.1 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

واجمالا انخفضت واردات اليابان من النفط الخام في شهر مارس بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.51 مليون برميل يوميا في هبوط للشهر الثاني على التوالي.

وشكلت الشحنات النفطية من الشرق الأوسط 96.6 بالمئة من إجمالي واردات الخام بزيادة 3.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

واحتفظت السعودية بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.06 مليون برميل يوميا.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية رغم تراجع الواردات منها بنسبة 12.5 بالمئة لتصل إلى 961 ألف برميل يوميا فيما جاءت قطر في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 165 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بشحنات بلغت 44 ألف برميل يوميا.

يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.