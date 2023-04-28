الجيش السوداني: قوات الدعم السريع أطلقت النار على طائرة إجلاء تركية

قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية أطلقت النار على طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق الضرر بخزانات الوقود.

وأضاف الجيش السوداني في بيانه أن الطائرة هبطت بسلام ويجري إصلاحها.

وقتل المئات وفر عشرات الآلاف بعد أسبوعين من تفجر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واتفق الطرفان في وقت متأخر أمس الخميس على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، لكن القتال اندلع في أجزاء من العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة حسبما قال شهود وأظهر بث فيديو مباشر.

وأكدت وزارة الدفاع التركية إطلاق النار على طائرة الإجلاء وقالت إنه لم تقع إصابات. ونفت قوات الدعم السريع إطلاق النار على الطائرة وقالت إن الجيش ينشر “الأكاذيب”.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها “ظلت قواتنا ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي وافقنا عليها منذ منتصف الليل ولا صحة لاستهدافنا لأي طائرة في سماء وادي سيدنا بأم درمان”.