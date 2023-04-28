مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا يسلم رسالة من وزير الخارجية الكويتي لوزير خارجية الصين

سلم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الكويتية السفير سميح حيات رسالة خطية موجهة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الى مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني تشين قانغ تتعلق بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية المتينة والراسخة التي تربط قيادتي وحكومتي البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقال السفير سميح حيات في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إنه سلم الرسالة لنائب وزير الخارجية الصيني الوزير دونغ ليي خلال اللقاء الذي عقده معه بمقر وزارة الخارجية الصينية وسط العاصمة بكين.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الكويتية السفير سميح حيات وصل الى العاصمة الصينية بكين أمس في زيارة رسمية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الثالثة لآلية التعاون بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين الصديقين كما سيجري خلال الزيارة محادثات رسمية مع كبار المسؤولين الصينيين.