الداخلية: إلتحاق الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة 31 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه من ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتأهيل الشباب الكويتي وترغيبهم في الانتماء إلى السلك العسكري وتطبيقا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد لصباح، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس استقبلت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية كوكبة جديدة من الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (31) الذين اجتازوا القرعة العلنية التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 04/04/2023، وتم التحاقهم بالأكاديمية اليوم الخميس الموافق 27/04/2023 البالغ عددهم عددهم (387) طالباً منهم (4) طلاب مبتعثين من مملكة البحرين الشقيقة.

حيث تم استقبالهم من قبل مدير عام الأكاديمية بالإنابة العميد محمد الرومي الذي قام بالترحيب بالطلبة المستجدين، مهنئا إياهم لالتحاقهم بالدورة مشجعاً إياهم على الجد والاجتهاد والالتزام بالدورة، والاستفادة قدر المستطاع من التدريبات العلمية والبدنية، حتى يكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة العسكرية مستعدين للدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

بالإضافة إلى حضور كلا من مساعد المدير العام للشؤون الأكاديمية العميد علي جاسم الوهيب ومدير كلية الشرطة العقيد فيصل بن حجي وضباط كلية الشرطة.

وبدوره أشار مساعد المدير العام للشئون الأكاديمية العميد علي الوهيب في كلمته إلى أن المؤسسة الأمنية داعمة لأبنائها مشيدا بدورهم الفعال في تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية في تأهيل وإعداد عضو قوة الشرطة بما يتناسب مع خطة التنمية لدولة الكويت ورؤيتها 2035 والتي تهدف نحو مستقبل مزدهر ومستدام قائم على سواعد أبناءها الذين يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، فالأكاديمية حريصة على رفع كفاءتهم العلمية بما يتماشى مع متطلبات المهنة، ومستجدات العصر.