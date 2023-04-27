منظمة التعاون الاسلامي تعبر عن استيائها من تصريحات رئيسة المفوضية الاوروبية الاخيرة حول الاحتلال الاسرائيلي

عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي عن استيائها الشديد من تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول دولة الاحتلال اسرائيلي والتي تحمل اشارات سياسية وتاريخية مخيبة للآمال ولا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت المنظمة في بيان اليوم الخميس أن هذه التصريحات تتجاهل حقائق تاريخية وسياسية وقانونية تمتد لآلاف السنين وتتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين أرضا وشعبا التي ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة على إثر اعلان قيام اسرائيل قوة الاحتلال الاستعماري وما تلاها من سياسات تطهير عرقي وتهجير قسري واضطهاد ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني الأصيل وحرمانه من حقوقه المشروعة.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي الى الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والانسانية والعمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعا على الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.