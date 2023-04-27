الجامعة العربية ترحب بقرار الحكومة النرويجية حظر استيراد سلع وخدمات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

رحبت جامعة الدول العربية اليوم الخميس بقرار الحكومة النرويجية حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي ان هذا القرار يأتي استكمالا لقرار النرويج “الإيجابي” في يونيو ويوليو 2022 الذي أعلنت من خلاله وجوب وضع علامة “وسم” على منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

ولفت أبو علي الى ان هذا القرار “يأتي اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس حقوق الانسان الداعية الى مقاطعة تلك الشركات والمنتجات الاستيطانية”.

وجدد في الوقت ذاته مطالبة الأمانة العامة للجامعة العربية لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام بمقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية “لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334”.

ودعا أبو علي الى “التصدي للمخططات والممارسات الاستيطانية العدوانية العنصرية الاسرائيلية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال”.