الخالد: إن أمن الكويت لا مجال فيه للتهاون أو التراخي

الخالد: إن أمن الكويت لا مجال فيه للتهاون أو التراخي

أكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على أن أمن الكويت لا مجال فيه للتهاون أو التراخي مع أية محاولات تسلل أو إختراقات مخالفة للأنظمة والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم عمليات الملاحة البحرية.

جاء تصريح الشيخ طلال الخالد خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية بمنطقة الجليعة، والتي اطلع خلالها على نتائج الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين القوة البحرية والادارة العامة لخفر السواحل.

وذلك بهدف تنظيم وتكثيف عمليات المراقبة والحماية ومكافحة القرصنة في المياه الإقليمية للبلاد والمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الشأن، كما أشاد الخالد بالروح المعنوية العالية لمنتسبي القوة البحرية والادارة العامة لخفر السواحل وجهودهم وعملهم المتواصل الدؤوب لتحقيق التجانس والانسجام التام في تنفيذ مختلف المهام والواجبات التي يكلفون بها.

هذا وكان في استقبال معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لدى زيارته قاعدة محمد الأحمد البحرية سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري ومدير الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس وآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي وعدد من قيادات القوة البحرية وخفر السواحل.

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