الأمين العام لأوبك: على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر إزاء تقويض استثمارات النفط

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، الخميس إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية “توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من (محاولات) تقويض” الاستثمارات في صناعة النفط، وهي الاستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.

وردا على التصريحات الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية، أكد الغيص أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط بل يركزان على العوامل الأساسية في السوق وتمكين الاستثمارات في القطاع الذي يحتاجه العالم بشدة، وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتحريف تصرفاتهم سيؤدي “لنتائج عكسية”.

وشدد الأمين العام لأوبك مجددا على أن تحميل النفط مسؤولية التضخم “خطأ” و”غير صحيح من الناحية الفنية” والكثير من العوامل الأخرى تقف وراء التضخم.