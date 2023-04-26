الدوري الإسباني: رايو فايكانو يكرس عقدته لبرشلونة ويسقطه بثنائية

واصل رايو فايكانو تكريس عقدته لضيفه برشلونة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 – 1 يوم الأربعاء في المرحلة الـ31 للمسابقة.

وظهر نجوم برشلونة بشكل باهت للغاية في المباراة التي أقيمت على ملعب “تيريزا ريفيرو” حيث بدا عليهم الاطمئنان لحسم الفريق الكتالوني تتويجه بلقب البطولة هذا الموسم بعد غياب 3 مواسم، في ظل الفارق الشاسع في النقاط الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، استغل لاعبو فايكانو مؤازرة عاملي الأرض والجمهور على أفضل وجه، حيث صنعت الفارق لمصلحتهم، رغم نقص خبرة لاعبيه مقارنة بنجوم الفريق الضيف، الذين بدوا وكأنهم أشباحا في الملعب لينالوا خسارة مستحقة.

وافتتح ألفارو غارسيا التسجيل لمصلحة رايو فايكانو في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله فران جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 53، في حين تكفل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83.

وللمباراة الرابعة على التوالي، واصل برشلونة عجزه عن تحقيق أي انتصار في المسابقة على فايكانو، الذي حقق فوزه الثالث على فريق المدرب تشافي هيرنانديز، مقابل تعادل وحيد خلال تلك السلسلة.

ويرجع آخر فوز لبرشلونة على فايكانو إلى 27 يناير 2021، حينما فاز 2 – 1 على منافسه بنفس الملعب ببطولة الدوري.

ورغم الهزيمة، بقي برشلونة، الذي نال خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، متربعا على القمة برصيد 76 نقطة، لكنه احتفظ بفارق النقاط الـ11 التي تفصله عن الريال، صاحب المركز الثاني، الذي تلقى هزيمة مدوية 2 – 4 أمام مضيفه جيرونا يوم الثلاثاء في نفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد رايو فايكانو، الذي حقق فوزه الـ11 في المسابقة هذا الموسم والثاني خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز التاسع.