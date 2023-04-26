الرئيس المصري يؤكد موقف بلاده إزاء دعم وحدة وسيادة اليمن

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء موقف بلاده الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة اليمن وسلامة مؤسساته الوطنية وتشجيع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على تماسك مؤسساته الشرعية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليمن.

من جانبه اطلع العليمي بحسب البيان الرئيس السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.