الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الصين تعلن أنها سترسل وفدا إلى أوكرانيا للبحث عن “تسوية سياسية” للنزاع

26 أبريل، 2023
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أعلنت الحكومة الصينية الأربعاء أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن “تسوية سياسية” للنزاع، بعد الإعلان عن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي إن “الجانب الصيني سيرسل ممثلاً خاصاً عن الحكومة الصينية، مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية”.

المصدر
أ ف ب
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26 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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