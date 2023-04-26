وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

وزير الصحة يصدر قراراً وزارياً يقضي بإقرار مكافآت مدربين البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية

26 أبريل، 2023
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أصدر معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بإقرار صرف زيادة مكافآت المدربين في البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية “كيمز”.

كما حدد القرار قيمة المكافأت التي تتراوح بين 300 إلى 500 دينار شهريا بحسب المسمى الوظيفي، لتكون كالتالي:

استشاري 500 د.ك
اختصاصي أول 400 د.ك
اختصاصي أول أو ما يعادله فنياً 400 د.ك
مسجل أول أو ما يعادله فنياً 300 د.ك

الجدير بالذكر أن مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية “كيمز” برئاسة معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي كان قد وافق على هذه الزيادة تماشيا مع زيادة المقاعد في جميع التخصصات في البورد بنحو ثلاثة أضعاف، حرصا على فتح آفاق أوسع من التطـ ور والتميز في المجال الطبي، ولتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الكوادر الوطنية المدربة والمتخصصة.

المصدر
وزارة الصحة
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26 أبريل، 2023
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