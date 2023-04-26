الصحة: التوظيف المباشر للأطباء “البشريين والأسنان” من أبناء الكويتيات

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً قضى بالتوظيف المباشر للأطباء من أبناء الكويتيات، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من الكفاءات الطبية.

وحددت مواد القرار الاشتراطات الخاصة بالتعيين، حيث اشترطت المادة الأولى لشغل وظيفة طبيب مقيم «بشري» لغير الكويتي من أبناء الكويتيات الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة، وينقل إلى وظيفة مساعد مسجل بعد قضاء سنة واحدة في وظيفته بنجاح.

كما حددت المادة الثانية من القرار، الاشتراطات الخاصة بشغل وظيفة طبيب مقيم «أسنان» لغير الكويتي من أبناء الكويتيات بالحصول على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وينقل إلى وظيفة مساعد مسجل بعد قضاء سنة واحدة في وظيفته بنجاح.

فيما أشار القرار في مادته الثالثة إلى المزايا المالية للأطباء المذكورين بالمادتين الأولى والثانية، وتشمل منحهم المرتب الأساسي، وبدل طبيعة عمل، وبدل الخفارة، والمكافآة المالية، وبدل سكن، وعلاوة غلاء المعيشة، وزيادة خاصة وفقا لما بينه القرار.