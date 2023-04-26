وزارة الصحة

الصحة: التوظيف المباشر للأطباء “البشريين والأسنان” من أبناء الكويتيات

26 أبريل، 2023
0 22 دقيقة واحدة

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً قضى بالتوظيف المباشر للأطباء من أبناء الكويتيات، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من الكفاءات الطبية.

وحددت مواد القرار الاشتراطات الخاصة بالتعيين، حيث اشترطت المادة الأولى لشغل وظيفة طبيب مقيم «بشري» لغير الكويتي من أبناء الكويتيات الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة، وينقل إلى وظيفة مساعد مسجل بعد قضاء سنة واحدة في وظيفته بنجاح.

كما حددت المادة الثانية من القرار، الاشتراطات الخاصة بشغل وظيفة طبيب مقيم «أسنان» لغير الكويتي من أبناء الكويتيات بالحصول على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وينقل إلى وظيفة مساعد مسجل بعد قضاء سنة واحدة في وظيفته بنجاح.

فيما أشار القرار في مادته الثالثة إلى المزايا المالية للأطباء المذكورين بالمادتين الأولى والثانية، وتشمل منحهم المرتب الأساسي، وبدل طبيعة عمل، وبدل الخفارة، والمكافآة المالية، وبدل سكن، وعلاوة غلاء المعيشة، وزيادة خاصة وفقا لما بينه القرار.

المصدر
وزارة الصحة
الوسوم
26 أبريل، 2023
0 22 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الصحة يصدر قراراً وزارياً يقضي بإقرار مكافآت مدربين البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية

26 أبريل، 2023

الملاريا لا تزال مرضاً فتاكاً في إفريقيا رغم التوصل إلى لقاحات

23 أبريل، 2023

وزير الصحة يقوم بتفقد عدد من المرافق الصحية للاطمئنان على سير العمل

21 أبريل، 2023

وزير الصحة يصدر عددا من قرارات التكليف والندب في إطار الإجراءات التنظيمية وسد الشواغر

19 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى