صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى رئيسة تنزانيا بالعيد الوطني لبلادها

26 أبريل، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة سامية صلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية تنزانيا المتحدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة سامية صلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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26 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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