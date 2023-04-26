الإعلان عن الإصدار الثاني من “مبادرة محادثات عود”

بعد انطلاقها لأول مرة في دولة الكويت، تعود مبادرة عود في إصدارها الثاني في مايو 2023.

قالت زينب العبد الرزاق، مؤسسة مبادرة عود: “لطالما كانت الكويت مركزاً للفن والإبداع، ولا سيما في مجال الأزياء، ومع التطور والانفتاح الذي تشهده المنطقة، فقد آن الأوان لرفع النقاب عن مبادرات جديدة. هذا الحماس هو ما يدفعنا لمواكبة التطورات في المنطقة في مجال الموضة”.

بالتعاون مع بنك الخليج، مجموعة التمدين، ميزراتي الكويت، شركة بيضون، مجوهرات يبريم وكاف كافيه ستنعقد النسخة الثانية من محادثات أزياء عود في أيام 11 و12 من شهر مايو القادم في دولة الكويت، إذ سيشهد الحدث اجتماع خبراء الأزياء وكبار المؤثرين اصحاب المساهمة الأوسع في مجال الأزياء والموضة في المنطقة على مر العقود الماضية.

تهدف مبادرة عود إلى طرح فكرة الموضة المستدامة وأهميتها على الطاولة، والسعي لإنشاء جسر يصل دولة الكويت بعالم الرفاهية على المستوى العالمي. من خلال تسليط الضوء على تحديات صناعة الأزياء والإبداع في المنطقة، تأمل مبادرة عود في خلق هالةً من المبدعين وتشجيع الاعتماد على المصممين المحليين.

مركز جابر الثقافي