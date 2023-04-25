لافروف: الغرب يستعد لجولة جديدة من الحروب في العالم

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الغرب يستعد لجولة جديدة من الحروب في العالم.

وقال لافروف إن الغرب يحاول “الحفاظ على هيمنته في العالم، مما سيبطئ قيام نظام عالمي جديد، لكن لن يمنعه”.

وأضاف الوزير الروسي في تعليقه على تشكل عالم متعدد الأقطاب في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة مسساء الثلاثاء: “الاستعدادات جارية لجولة جديدة من الحرب للسيطرة على العالم… أو بالأحرى من الحروب، في محاولة للحفاظ على الهيمنة على العالم”، وفقا لما نقلته قناة “آر تي” الروسية.

وأشار لافروف إلى أن “جهود الغرب لن تؤدي إلا لإبطاء قيام نظام عالمي جديد، لكنها لن تمنع ذلك”.

وأضاف: “يتبلور عالم متعدد الأقطاب بشكل موضوعي، ولا أعرف ما الطابع الذي سيأخذه في نهاية المطاف”.

واقترح تكوين مجموعة عشرين حديثة “تضم قادة العالم متعدد الأقطاب”، مؤكدا “ضرورة القضاء على ظاهرة النقص الواضح والعميق في تمثيل بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية”.