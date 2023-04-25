الدوري الإسباني: كاستيانوس يقود جيرونا لإذلال الريال برباعية وتقريب برشلونة من اللقب

قدم جيرونا هدية ثمينة لجاره برشلونة بعد أن أهان كبرياء ريال مدريد بأربعة أهداف لهدفين بفضل تألق مهاجمه الأرجنتيني فالينتين كاستيانوس، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب (مونتيليفي البلدي) اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ31 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقمص المهاجم اللاتيني صاحب الـ24 عاما دور البطولة في هذا الانتصار التاريخي، حيث تكفل بتسجيل الرباعية “سوبر هاتريك” في الدقائق 12 و24 و46 و62.

بينما سجل ثنائية الفريق الملكي البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، ثم لوكاس فاسكيز في الدقيقة 85.

وضرب الفريق الكتالوني أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه استعاد نغمة الانتصارات في الليجا بعد سقوطه بهدف في الجولة الأخيرة على يد بلد الوليد.

كما أن الفوز بهذه النتيجة هو الأكبر لجيرونا في تاريخ مواجهاته مع الميرينجي، حيث سبق له الفوز في مناسبتين، الأولى في الدور الأول لموسم (2017-18) على ملعبه (2-1)، ثم الثانية في مباراة الدور الثاني لموسم (2018-19)، ولكن هذه المرة في قلب (سانتياجو برنابيو) (1-2).

وفشل الريال في التفوق على الفريق الكتالوني هذا الموسم، بعد أن انتهت مباراتهما في الدور الأول بهدف لمثله.

ولم يكن جيرونا هو المستفيد الوحيد من هذا الفوز التاريخي، بل أيضا إن جاره برشلونة سيقترب أكثر من استعادة اللقب الغائب عنه في آخر 3 مواسم، في حالة نجاحه في العودة بالنقاط الثلاث من معقل رايو فاييكانو الأربعاء، حيث سيزداد الفارق بينهما حينها إلى 14 نقطة، مع تبقي 7 مباريات حتى نهاية الماراثون.

ورفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة يقفز بها مؤقتا للمركز التاسع.

بينما تكبد الريال خسارته الثانية في آخر 5 مباريات، السادسة هذا الموسم، ويبقى في الوصافة برصيد 65 نقطة، وبفارق 11 نقطة مؤقتا عن البلاوجرانا، صاحب الريادة.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم، فاز أوساسونا خارج قواعده على قادش بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفريق الأندلسي عند 32 نقطة في المركز الـ15.