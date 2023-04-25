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أوكرانيا تحصل على دفعة مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

25 أبريل، 2023
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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الثلاثاء حصول أوكرانيا على الدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو من حزمة المساعدات المقررة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم استخدام هذه الأموال لسد احتياجات الميزانية “الأشد إلحاحا”، مشيرة إلى أن هذا المبلغ جزء من حزمة مساعدات مالية أوروبية بقيمة 18 مليار يورو.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، حصلت أوكرانيا على 3 مليارات يورو وفي آذار/مارس على 1.5 مليار يورو من حزمة المساعدات.

وفي أواخر الشهر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة قروض جديدة مدتها 4 سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات دولية لأوكرانيا بقيمة 115 مليار دولار، في الوقت الذي دخل فيه الغزو الروسي لها عامه الثاني.

وقال الصندوق الموجود مقره في واشنطن في بيان إنه من المتوقع أن يؤدي القرار لحشد المزيد من التمويلات الميسورة من جانب المانحين الدوليين وشركاء أوكرانيا للمساهمة في حل أزمة عجز ميزان المدفوعات في البلاد، واستعادة العافية الاقتصادية وتعزيز القدرة على خدمة الدين العام.

وأضاف الصندوق أن حزمة القروض الجديد تسمح بصرف دفعة فورية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار دولار.

المصدر
د ب أ
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25 أبريل، 2023
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