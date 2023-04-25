صندوق التنمية: 4.7 مليون دينار مساهماتنا بدعم برامج مكافحة الملاريا والأوبئة في العالم

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أن حجم مساهماته في دعم المؤسسات الأممية والبرامج الدولية المعنية بكافح الملاريا والأمراض المدارية المهمشة والأوبئة حول العالم بلغت نحو 4.76 مليون دينار حتى ابريل الحالي (نحو 15.5 مليون دولار).

وأوضح الصندوق في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا أن مساهماته في دعم جهود وبرامج منظمة الصحة العالمية بلغت 2.2 مليون دينار (حوالي 7.2 مليون دولار) بالإضافة الى دعم بمبلغ 1.5 مليون دينار (حوالي 4.8 مليون دولار) لجهود الصندوق العالمي في مكافحة أمراض الأيدز والملاريا والسل.

وأشار إلى أن دعم جهود مركز (كارتر) الأمريكي المختص في المساعدة على تحسين نوعية الحياة للناس بنحو 699 ألف دينار (نحو 2.2 مليون دولار) علاوة على 304 آلاف دينار (حوالي 992 ألف دولار) لدعم جهود منظمة التحالف العالمي للقاحات والتطعيم (جافي).

وذكر أن الصندوق الكويتي يدعم برنامج الشراكة لأجل مكافحة مرض الملاريا منذ تأسيسه عام 2008 تحت إشراف منظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى التنسيق بين الجهات التمويلية الدولية للاسراع في مكافحة المرض على مستوى العالم إضافة إلى تمويل برنامج الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الإيدز والسل الذي أسس عام 2002.

يذكر أن مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في مجال مكافحة الأمراض تعود إلى سبعينيات القرن الماضي حيث ساهم في تمويل برامج مكافحة وباء عمى النهر (الأول والثاني).

كما يسهم الصندوق نيابة عن دولة الكويت في عدد من المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجالات تتعلق بالصحة ومكافحة الأمراض مثل صندوق أمراض المناطق المدارية وبرنامج مكافحة الديدان الطفيلية (دودة غينيا) وبرنامج الشراكة لأجل مكافحة مرض الملاريا والبرنامج القومي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود اضافة الى الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل.

ويعد اليوم العالمي لمكافحة الملاريا والذي يصادف 25 أبريل من كل عام مناسبة لإبراز الحاجة إلى الاستثمار والالتزام السياسي المستمر للوقاية من الملاريا ومكافحتها وتم تأسيسه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خلال جمعية الصحة العالمية 2007.