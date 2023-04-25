الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يشيد بجهود السعودية في عملية الإجلاء من السودان

25 أبريل، 2023
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء بالدور الدبلوماسي واللوجستي الكبير الذي قدمته السعودية في عملية إجلاء رعاياها ورعايا عدد من الدول الخليجية والشقيقة والصديقة وعدد من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين.

وأعرب البديوي في بيان عن الشكر للقيادة في السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان على توجيهاتهم ومتابعتهم المباشرة لعملية اجلاء الرعايا التي تمت بكل يسر وسهولة حتى وصولهم بسلام وأمان لمدينة (جدة) وتوفير كل الاحتياجات لهم تمهيدا لمغادرتهم إلى أوطانهم.

وثمن البديوي الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حل الأزمة السودانية والتواصل مع جميع الأطراف المتنازعة للوصول لحل شامل وسلمي ضمن سياق الاتفاق السياسي الاطاري مجددا الدعوة لطرفي النزاع لوقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب مصلحة الشعب السوداني وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

المصدر
وكالات
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25 أبريل، 2023
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