الرئيس الأمريكي جو بايدن

الحزب الجمهوري يتهم بايدن “بالانفصال عن الواقع” بعد ترشحه لانتخابات 2024

25 أبريل، 2023
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اعتبر الحزب الجمهوري أن جو بايدن “منفصل عن الواقع” بعد إعلان الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عاما، قراره خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 2024.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن “بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية”، محذّرة من أنه في حال فوزه “فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، معدلات الجريمة سترتفع، مزيد من الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة (…) والعائلات الأميركية ستكون أسوأ حالا”.

المصدر
أ ف ب
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25 أبريل، 2023
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