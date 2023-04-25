جنود الاحتلال الاسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في محيط رام الله ويغلق مداخلها

25 أبريل، 2023
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل مدينة (رام الله) ونصبت حواجز عسكرية أخرى بدعوى البحث عن منفذ عملية اطلاق نار استهدفت صباح اليوم الثلاثاء مركبة للمستوطنين وأسفرت عن إصابة أحدهم.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قوات الاحتلال أغلقت حاجزي (عطارة) و(بيت ايل) والبوابة الحديدية المقامة بالقرب من مخيم (الجلزون) وأغلقت الشارع الرئيسي بين (رام الله) و(نابلس) ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية (النبي صالح).

وأضافوا ان القرى والبلدات القريبة من رام الله تشهد وجودا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل حركة المركبات وتقوم بتفتيشها والتدقيق في بطاقات الهوية واعتدت بالضرب على سائق مركبة عمومية.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي قرى (جفنا) و(عين سينيا) و(دورا القرع).

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية ان جيش الاحتلال يطارد مركبة فلسطينية نفذت عملية إطلاق النار شمال (رام الله) ما أسفر عن اصابة مستوطن بجروح متوسطة.

المصدر
وكالات
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25 أبريل، 2023
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