توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة “الإرهاب” في تركيا

توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة “الإرهاب” في تركيا

أوقف ما لا يقل عن 110 أشخاص الثلاثاء في تركيا في عملية تندرج في إطار “مكافحة الإرهاب” وتستهدف حزب العمال الكردستاني، على ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

ونفذت العملية التي أتت قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات حاسمة في تركيا، في 21 محافظة من بينها دياربكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا.

وقالت نقابة المحامين في دياربكر ردا على اسئلة وكالة فرانس برس أن “العدد الإجمالي لعمليات التوقيف قد يصل إلى 150” من بينهم ما لا يقل عن “عشرين محاميا وخمسة صحافيين وثلاثة ممثلي مسرح وسياسي”.

وأوضحت النقابة أن المحامين منعوا من التواصل مع موكليهم مدة 24 ساعة.

وذكرت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات أن “منازل أشخاص كثر بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات غير حكومية فتشت في ساعات الصباح الأولى”.

وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 أيار/مايو في تركيا وستبت في بقاء الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه في السلطة من عدمه.

وتخوض المعارضة الانتخابات جبهة موحدة من ستة أحزاب اختارت مرشحا واحدا للرئاسة هو كمال كليتشدار أوغلو المدعوم من حزب الشعوب الديموقراطي الحزب المؤيد للأكراد.