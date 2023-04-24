دوري زين: العربي يهزم السالمية بثلاثية ويقلص الفارق مع الكويت المتصدر إلى نقطتين

دوري زين: العربي يهزم السالمية بثلاثية ويقلص الفارق مع الكويت المتصدر إلى نقطتين

تغلب فريق النادي العربي لكرة القدم اليوم الإثنين على نظيره (السالمية) بثلاثية نظيفة في اختتام مواجهات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).

وبنتيجة اللقاء الذي أقيم على استاد صباح السالم ضمن منافسات المجموعة الأولى قلص (العربي) الفارق مع (الكويت) المتصدر بـ43 نقطة إلى نقطتين بعد بلوغه النقطة الـ41 يحتل بها المركز الثاني بدلا عن (كاظمة – الثالث حاليا) في حين أبقى (السالمية) على نقاطه الـ24 يشغل بها المركز السادس.

سجل ثلاثية (العربي) عبدالله عمار في الدقيقة الـ63 ومحمد الصولة عبر ركلة جزاء في الدقيقة الـ78 وسلمان العوضي في الدقيقة الـ85.

وشهدت مواجهات الجولة أمس فوز (الكويت) على (كاظمة) بنتيجة (4 – 1) لينفرد بالصدارة.

كما شهدت فوز (القادسية) على (الفحيحيل) بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع (الفائز) رصيده إلى 34 نقطة يحتل بها المركز الرابع وظل رصيد (الخاسر) عند 28 نقطة يشغل بها المركز الخامس.