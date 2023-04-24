إنتشار عناصر الجيش السوداني في الخرطوم

الخارجية المصرية: مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

24 أبريل، 2023
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

وقالت الخارجية: تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الإثنين 24 إبريل الجارى خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

وأكدت الخارجية أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

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24 أبريل، 2023
0 176 أقل من دقيقة

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