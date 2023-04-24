البلجيكي روميلو لوكاكو

منع دخول 171 مشجعًا ليوفنتوس الى الملاعب بسبب العنصرية ضد لوكاكو

24 أبريل، 2023
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أعلن مقر الشرطة في تورينو الإثنين حظر 171 مشجعًا ليوفنتوس المتهمين بسلوك عنصري تجاه المهاجم البلجيكي لإنتر روميلو لوكاكو من دخول الملاعب.

وجاء في بيان للشرطة “عقب هتافات عنصرية خلال مباراة (ذهاب) نصف نهائي كأس ايطاليا بين يوفنتوس وإنتر في 4 نيسان/أبريل، أصدر مقر شرطة تورينو، كجزء من مكافحة العنصرية، 171 مخالفة بين مشجعي يوفنتوس. كما سيتم منعهم من دخول الملاعب”، من دون تحديد الفترة الزمنية.

وكان لوكاكو عرضة للإساءات العنصرية عندما سجل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت التعادل 1-1 لإنتر.

ثم تلقى البلجيكي وسط حالة صدمة بطاقته الصفراء الثانية في المباراة وطُرد بسبب طريقة احتفاله أمام مشجعي أصحاب الارض، والتي اعتبرت استفزازية على الرغم من الإساءات التي تلقاها، عندما وضع أصبعه على فمه مشيرًا الى علامة السكوت وقام بالتحية في اليد الثانية.

لكن الاتحاد الايطالي رفع العقوبة السبت وسيتمكن من المشاركة في مباراة الاياب الاربعاء.

وكان يوفنتوس قد عوقب في البداية بإغلاق مدرج لمباراة واحدة بسبب الإساءات العنصرية قبل أن يفوز بالاستئناف ورفع العقوبة لمباراة الاحد في الدوري ضد نابولي التي خسرها 1-0 في الوقت القاتل.

المصدر
أ ف ب
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24 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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