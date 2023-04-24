صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس بنغلاديش بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده وأداء اليمين الدستورية

24 أبريل، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأداء فخامته اليمين الدستورية.

متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأداء فخامته اليمين الدستورية متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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24 أبريل، 2023
0 13 أقل من دقيقة

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