التصنيف العالمي للتنس: ديوكوفيتش في الصدارة ومدفيديف يستعيد المركز الثالث

استعاد الروسي دانييل مدفيديف المركز الثالث على حساب النروجي كاسبر رود في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الإثنين، والذي ما زال يتبوأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارته، فيما تمسكت البولندية إيغا شفيونتيك بالصدارة لدى السيدات عقب فوزها بلقب دورة شتوتغارت.

وأعلن ديوكوفيتش الذي خسر أمام مواطنه دوشان لايوفيتش في ربع نهائي دورة بانيا لوكا، انسحابه من دورة مدريد لماسترز الألف على غرار الإسباني رافايل نادال الرابع عشر عالمياً.

وحلّ الأميركي فرانسيس تيافو بدلاً من الروسي كارن خاتشانوف في المركز الحادي عشر. في حين تقدم الاميركي الآخر تومي بول للمركز السابع عشر، في أفضل تصنيف في مسيرة ابن الـ 25 عاماً.

وتقدم لايوفتيش المتوج بلقب بانيا لوكا الأحد 30 مرتبة وبات في المركز الأربعين، فيما تراجع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، الثامن عالمياً سابقاً، للمركز الـ 72 بعدما خسر 24 مرتبة.

ولدى السيدات، تقدمت شفيونتيك البالغة 21 عاماً بفارق أكثر من 2000 نقطة عن وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا بعدما جددت فوزها عليها في نهائي دورة شتوتغارت على الملاعب الترابية.

ولم تتبدل مراكز العشر الأوليات في التصنيف.

في المقابل، تقدمت التشيكية كارولينا بليسكوفا مرتبتين وباتت تحتل المركز الخامس عشر. كما استفادت الروسية إكاترينا الكسندروفا من تراجع مواطنتها ليودميلا سامسونوفا 3 مراكز (18) لتتقدم للمركز السابع عشر.

وبدورها، تراجعت الإسبانية باولا بادوسا، الثانية عالمياً سابقاً، للمركز 42، فيما تأخرت البريطانية إيما رادوكانو، المتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة 2021، 17 مرتبة لتحتل المركز الـ 85 عالمياً.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7135 نقطة كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6770 دانييل مدفيديف (روسيا) 5240 (+1) كاسبر رود (النروج) 5210 (-1) ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5195 أندري روبليف (روسيا) 4280 هولغر رونه (الدنمارك) 4070 يانيك سينر (إيطاليا) 3615 فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3405 تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3290

تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

إيغا شفيونتيك (بولندا) 8975 نقطة أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6891 جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5735 أنس جابر (تونس) 5116 كارولين غارسيا (فرنسا) 5030 كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4305 إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4305 داريا كاساتكينا (روسيا) 3505 ماريا ساكّاري (اليونان) 3191 بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162