مركز العجيري: فصل الصيف يبدأ في 28 أبريل الجاري مع بداية “الكنة”

أعلن مركز العجيري العلمي اليوم الاثنين أن البلاد ستشهد في 28 أبريل الجاري انتهاء موسم (الذرعان) ودخول موسم (الكنة) وهو دلالة على بدايات الطقس الحار.

وأضاف المركز في بيان صحفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن موسم (الكنة) هو من أول علامات نهاية فصل الربيع المعتدل في الكويت وتبلغ مدته 39 يوما ومعه يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وانتهاء موسم السرايات.

وأشار إلى أنه ومع دخول الموسم تكون أشعة الشمس حارة ويلحظ التغير فيها بشكل متسارع مبينا أن دخول هذا الموسم يشكل مرحلة انتقالية من أجواء الربيع إلى بداية الصيف المعتدل حيث تكون الأجواء خلاله مرهقة نظرا إلى الحرارة المتزايدة علاوة على زيادة مستوى الغبار والأتربة وحركتها واحتمالات لسقوط الأمطار.

وأشار إلى أن موسم (الكنة) له ثلاثة أنواء (منازل القمر) وهي (الرشا) أو بطن الحوت و(الشرطين) و(البطين) وينقسم كل منها إلى 13 يوما بالتساوي حيث تنتهي في منتصفه فترة السرايات التي ربما تشهد في فترتها الأخيرة سقوطا للأمطار بشكل مفاجئ مصحوبة بالرعد والبرق وأحيانا البرد.

وذكر أن الدكتور صالح العجيري رحمه الله أوضح أنه ومع دخول موسم (الكنة) ترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى تلامس 40 درجة مئوية فيما تختفي نجوم الثريا عن الأبصار قبل أن تعاود الظهور في السابع من يونيو المقبل وفق الحساب القديم وهو موعد نهاية هذا الموسم.