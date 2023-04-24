استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة أريحا

اعلنت مصادر محلية فلسطينية اليوم الاثنين استشهاد شاب فلسطيني اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو مصاب خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم (عقبة جبر) بمدينة (أريحا).

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن محافظ مدينة (اريحا والاغوار) جهاد أبو العسل قوله ان الشؤون المدنية ابلغته باستشهاد الشاب سليمان عايش من المخيم جراء اصابته بالرصاص الحي وتم احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو العسل ان ثلاثة شبان اخرين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

ومن جهته قال نادي الأسير ان قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيا في الضفة الغربية ثلاثة منهم من مخيم (عقبة جبر) وستة من محافظة (نابلس) وخمسة في (الخليل) وأربعة في (جنين).