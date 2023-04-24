إلغاء نحو 70 رحلة جوية في مطار برلين بسبب الإضراب

ألغى مطار برلين براندنبورج نحو 70 رحلة من بين 240 رحلة مقررة اليوم الأثنين في المطار الرئيسي في العاصمة الألمانية، وذلك بسبب إضراب لمدة يوم دعت إليه نقابة فيردي للخدمات، حسبما أوضح موقعها الإلكتروني.

وقال متحدث باسم المطار إنه من غير المتوقع تغيير العدد خلال اليوم.

ودعت النقابة أعضاءها في أقسام الأمن وفحص الركاب والبضائع للاضراب عن العمل. وردا على ذلك، ألغى المطار جميع إجراءات مغادرة الركاب، حيث لا تتوفر للركاب خدمة الخضوع للاجراءات قبل ركوب الطائرة.