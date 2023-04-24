موسكو تحتضن اجتماعا لوزراء دفاع وقادة مخابرات تركيا وسوريا وروسيا وإيران

سيلتقي وزيرا الدفاع التركي والسوري وقادة الأجهزة الاستخباراتية في البلدين في موسكو غدا الثلاثاء، حيث يحاول البلدان إصلاح العلاقات المتوترة منذ أمد بعيد بسبب حرب الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الاجتماع سيضم أيضا نظرائهما من روسيا وإيران، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أكار، في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع التركية على الإنترنت، إن تركيا لن تتخذ قرارا يضع السوريين “في موقف صعب”.

وأضاف أكار “يجب أن يكون نهجنا معروفا للجميع”.

واجتمع دبلوماسيون كبار من الدول الأربع في وقت سابق من الشهر الجاري في محادثات تهدف إلى تخفيف توتر العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وأي تقارب سيكون بمثابة ضربة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، الذين ما زالوا يفرضون عقوبات على الأسد ويسعون إلى مواصلة عزله.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه الشهر المقبل، إنه مستعد للجلوس مع الأسد لتعزيز السلام في المنطقة.

وبدعم من روسيا وإيران، استعادت حكومة الأسد السيطرة على جزء كبير من سوريا.