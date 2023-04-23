الدوري الإيطالي: نابولي يفوز على يوفنتوس ويعزز صدارته

عزز فريق نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه يوفنتوس 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ميلان على ليتشي 2 / صفر، وإنتر ميلان على إمبولي 3 / صفر، وأودينيزي على كريمونيزي 3 / صفر، ومونزا على فيورنتينا 3 / 2 .

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جياكومو راسبادوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وألغى الحكم هدفا لأنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس، في الدقيقة 82 بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد “فار”.

ورفع نابولي رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ميلان على ضيفه ليتشي 2 / صفر.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل لياو الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 40 و75.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ليتشي عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز إنتر ميلان على إمبولي 3 / صفر.

وسجل أهداف إنتر روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقتين 48 و76 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد إمبولي عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز أودينيزي على كريمونيزي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لازار ساماردزيتش ونوهان بيريز واسحاق سوكسيس في الدقائق الثانية و27 و36.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد كريمونيزي عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز مونزا على فيورنتينا 3 / 2.

وسجل أهداف مونزا كريستيانو بيراجي، لاعب فيورنتينا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 وداني موتا في الدقيقة 43 وماتيو بيسينا في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي فيورنتينا كريستيان كوامي وريكاردو سابونارا في الدقيقتين الثامنة و13.

ورفع مونزا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 42 نقطة في المركز العاشر.