الخالد: حرص وإهتمام القيادة السياسية ومتابعتها لعملية تأمين سلامة عودة كافة المواطنين

عاد إلى البلاد عصر اليوم الأحد (25) مواطناً كويتياً قادمين من مطار جدة الدولي وذلك في اطار الخطة الطارئة التي نفذتها وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين جراء الإشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة.

هذا وقد كان في إستقبال المواطنين العائدين لدى وصولهم مطار الكويت الدولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وسعادة نائب وزير الخارجية السفير منصور عياد العتيبي وعدد من كبار مسؤولي ووزارة الخارجية.

وأكد الشيخ طلال الخالد في كلمة له خلال استقباله للمواطنين العائدين على حرص وإهتمام القيادة السياسية ممثلةً بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومتابعتهم الحثيثة للجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية الكويتية بقيادة معالي الوزير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وأعضاء سفارة دولة الكويت لدى جمهورية السودان الشقيقة في عملية تأمين سلامة عودة كافة الموطنين الكويتيين الراغبين بالعودة إلى البلاد.

كما أشاد الخالد بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة السعودية والتي أسهمت بدوها في بنجاح عملية الإجلاء لمواطني الدول الشقيقة والصديقة وهو ما يؤكد على مكانة وقدرات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح المواطنين العائدين بمناسبة عيد الفطر السعيد وسلامة عودتهم الميمونة إلى أرض الوطن وهم بأتم صحة وعافية، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب وشعبنا الوفي من كل مكروه وأن يجنبنا الفتن والمحن والأزمات وأن يوفق قيادتنا الحكيمة إلى العمل دائماً لما فيه خير البلاد والعباد.