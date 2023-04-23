بكين تقدم شكوى لدى سول إثر تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونج قدم شكوى دبلوماسية إلى سفير كوريا الجنوبية لدى الصين في 20 نيسان/ أبريل الجاري إثر تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بشأن تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الأحد، إن تصريحات يون “غير مقبولة على الإطلاق” وإن الصين “تشعر بالاستياء العميق”، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن الصين تدعو كوريا الجنوبية إلى اتباع مبدأ “صين واحدة” والتصرف بحذر بشأن تايوان.

كان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قد صرح بأن التوتر المتزايد حول تايوان يعود إلى محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأوضح أنه يعارض تلك المحاولات.

وتعتبر الصين تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا من جمهورية الصين الشعبية وتهدد باحتلالها. ومع ذلك تتمتع الجزيرة بحكومة مستقلة منذ أكثر من 70 عاما.

وقد ألزمت الولايات المتحدة نفسها بتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان منذ عام 1979، وهو ما يعني حتى الآن تسليم أسلحة لها في الغالب.