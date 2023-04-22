بريطانيا تعتزم إجلاء موظفي سفاراتها في السودان “في أقرب وقت ممكن”

تعتزم بريطانيا إجلاء موظفي سفارتها في السودان ” في أقرب وقت ممكن” بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في أعقاب الهجمات المتزايدة على البعثات الدبلوماسية، وفقا لمصدر بالحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن الوزراء يحرصون على مساعدة المسؤولين البريطانيين للخروج من السودان التي دخلت الأسبوع الثاني من الاقتتال الداخلي الدموي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.

ولكن مصدرا بالحكومة البريطانية قال إن أي إجلاء سيكون “محدودا للغاية” وسيركز على العدد القليل من موظفي الخدمة المدنية البريطانيين المتمركزين في العاصمة الخرطوم.

ومن غير المتوقع أن تكون هناك جهود عسكرية للمساعدة في نقل الأشخاص جوا إلى خارج البلاد على نفس النطاق الذي شهدته أفغانستان في عام 2021،وذلك نظرا لأن بريطانيا ليس لها وجود سياسي أو عسكري كبير في السودان.

ولا تزال بريطانيا تنصح رعاياها في السودان بضمان تسجيل وجودهم لدى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية والبقاء في منازلهم.